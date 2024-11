Ansvar for å gi ordet videre

For ett år siden kunne vi feire at en folkegruppe i Sentral-Asia hadde fått Bibelen oversatt til hjertespråket. På feiringen ble det nevnt at dette er ett av 736 folkeslag i verden som har hele Bibelen på sitt eget språk.

– Det gjorde inntrykk, forteller «Terje», som har vært med i oversetterteamet som utsending for Wycliffe og Misjonssambandet.

– Vi kjente på følelsen av ansvar for de som ennå ikke har Guds ord på morsmålet.

Det ble bedt for og tatt opp kollekt til oversettelsesarbeidet til et nært beslektet språk i Kaukasus. Våre troende brødre og søstre ville ikke bare feire selv, de ville også bidra til å gi ordet videre. «Terje» og teamet er nå i gang med å oversette Bibelen til dette beslektede språket, så enda en folkegruppe i tidligere Sovjetunionen kan få Bibelen på sitt eget språk.

Blir du med og gir Ordet videre?

«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.» Joh 1,9