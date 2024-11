Din gave gir håp til folkegrupper som ikke har hørt julebudskapet.



Misjonssambandet har 120 utsendinger. Mange av disse bor i land hvor tradisjonelt misjonsarbeid ikke er mulig. De er sendt for å være lys blant mennesker som ikke kjenner Jesus. «Dere er verdens lys!» Matt 5,14



Be for arbeidet, utsendingene og alle som opplever vanskeligheter på grunn av sin kristne tro.

Velsignet jul!